شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تحيل 61 محضر تعدى على الترع للنيابات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، 61 محضر تعدى اليوم الإثنين، بنطاق الإدارات العامة لرى (غرب المنيا – شرق الفيوم – الجيزة – الغربية – المنوفية – شرق الشرقية – غرب الدقهلية – دمياط – الإسماعيلية وغرب سيناء) للنيابات العسكرية ليصل إجمالى المخالفات التي تمت إحالتها لـ11 ألفت و923 محالفة.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020.

وتواصل الإدارات العامة للري وحماية النيل على مدار الساعة وخلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفوري معها إن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في مهدها.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وأصدر وزير الرى قرارا بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافه الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية ، لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجودة منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.