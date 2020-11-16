ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏

وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 4 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 7 جنيهات.

الفاصوليا الخضراء 8.5 جنيه.

التفاح السكرى 24 جنيها

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 8.5 .

‏‎‏‎- الموز البلدى 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- العنب بـ 17 جنيها.

- التفاح الإيطالى 23 جنيها.

- الباذنجان الأبيض 6 جنيهات

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