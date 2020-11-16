شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تفتح باب التقدم للمشروعات التنافسية لدعم تميز المؤسسات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالي، عن تقدم الجامعات المصرية للمشروعات التنافسية لدعم التميز بين مؤسسات التعليم العالي (CEPHEI) "الدورة الرابعة"، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير بيئة تنافسية لدعم التميز بين الجامعات تمهيدا للاعتماد الدولي

وأشار الدكتور هشام عبدالخالق المدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي،فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، إلى أن الهدف من هذا المشروع هو خلق بيئة تنافسية للتميز بين الأقسام العلمية والأقسام الادارية و البرامج الأكاديمية والأنشطة البحثية والخدمية في المؤسسات التعليمية داخل الجامعة وخارجها لتعزيز قدرتها التنافسية.

وأوضح الدكتور سيد عبدالقادر مدير مشروع دعم التميز بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، أن قواعد التقدم للمشروع تشمل: أن تكون المؤسسة التعليمية المتقدمة قد تم تخريج دفعة على الأقل من الطلاب، وأن يكون عدد المشروعات المسموح به للتقدم من كل جامعة لا يتعدى 4 مشروعات حسب أولويات كل جامعة، على أن يكون مسموح لكل كلية بالتقدم بمشروع واحد فقط، كما يجب أن يقدم القائمين على المشروع مخرجات تضمن الاعتماد الدولي خلال الفترة الزمنية للتنفيذ والتي تبلغ 24 شهرا.

الجدير بالذكر أن الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد يبلغ 2.5 مليون جنيه، ولا تقل مساهمة الجامعة عن 40% من تمويل المشروع، بالإضافة إلى استغلال الإمكانيات والتسهيلات المتاحة بالكليات في الجامعات.