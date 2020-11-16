شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك السابق يهنئ مطران المنيا الجديد لتوليه الإيبارشية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار بطريرك الكاثوليك الكاردينال – السابق - الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للأقباط الكاثوليك، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا الجديد، لتهنئته برسامته أسقفا على الإيبارشية الجمعة الماضى.

وأفادت الكنيسة الكاثوليكية، في بيان، أن اللقاء حضره الأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، والأخوات راهبات قلب يسوع المصريات.

وقد ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، الجمعة الماضى، صلوات تجليس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران سوهاج السابق، على مطرانية المنيا، خلفا للأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسى السابق، والذى تقدم باستقالته وتخليه عن منصبه سبتمبر الماضى.

وحضر صلوات التجليس، محافظ المنيا ووفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الأخرى، ويأتي تجليس الأنبا باسيليوس فوزي، على مطرانية المنيا، بعدما اعتمد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري تعيينه. وسوهاج.



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