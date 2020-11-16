شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: "القصة" مقررة على جميع الصفوف عدا الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تردد بشأن حذف القصة من المناهج للطلاب خلال العام الدراسى الجارى، موضحا أن القصة والاسئلة المقالية موجودة كما هي بدون تغيير في جميع السنوات ما عدا الثانوية العامة" حيث ينبغي دراسة القصة والالمام بالاسئلة المقالية، ولكن لن يتضمن الامتحان النهائي في الثانوية العامة (فقط) أسئلة تقتضي الكتابة بالقلم، حتى نتمكن من تصحيح إلكترونى كامل بدون عنصر بشري تحقيقًا للعدالة ومنعًا للتظلمات.

كان الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نفى ما يتردد بشان رفع الغياب في المدارس خلال العام الدراسى الحارى بسبب كورونا، موضحا أنه يتم تسجيل الغياب وفقا لجداول الحضور الأسبوعية.

وأوضح شوقى فى تصريحات له اليوم الأحد أن الشائعات المرتبطة بظهور حالات كورونا في المدارس مبالغ فيها، رغم أن الوضع على أرض الواقع مستقر جدا والأعداد غير مقلقة نهائيا، و الدراسة مستمرة وتسير بشكل جيد.

وأوضح، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يسمح لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى دخول الامتحانات بكتاب العام الماضى ، بعد قرار الوزارة بوقف طباعة الكتب لطلاب المرحلة الثانوية .

وأوضح وزير التربية والتعليم، فى تصريحات له، أن الامتحان يعقد لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على التابلت بنظام الأوبن بوك، ويسمح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب الورقى للعام الدراسي الماضى، كما أن الأسئلة تقيس الفهم وبها أجزاء مقالية واختيار من متعدد.