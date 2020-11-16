شكرا لقرائتكم خبر عن "عميد معهد السكر" يكشف عدد الإصابات الحقيقية بالمرض فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، أن مرضى السكر في مصر بالملايين، وقد يقاربون الـ 9 ملايين مريض بالسكر، وشدد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، على ضرورة المشاركة بمبادرة 100 مليون صحة والكشف المبكر.

واحتفل العالم في يوم الرابع عشر من نوفمبر، باليوم العالمي لمرض السكري، الذي يعاني من أنواعه المختلفة الملايين حول العالم، ومن مختلف الأعمار.

وتُعد نجمة هوليوود الفائزة بالأوسكار، هالي بيري، واحدة من أشهر النجوم الذين يعانون من مرض السكري، الفئة الثانية، وهي كثيراً ما تتحدث بصراحة عن رحلتها مع هذا المرض.

ومن المعروف عن النجمة هالي بيري حرصها البالغ على صحتها ولياقتها، الجسدية والنفسية معاً، لا فقط لكونها مريضة سكري، ولكن كوسيلة لمقاومة المرض، وتقليل أضراره ومشاكله بصورة طبيعية.