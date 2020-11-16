شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بطريرك الكاثوليك يرسم أطفالا لرتبة الشموسية بقداس الآباء الفرنسيسكان..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكنيسة الكاثوليكية، إن الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ترأس قداس المناولة الاحتفالية الأولى لعدد من أبناء كنيسة السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان، بكفر الدوار، وذلك بحضور القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، والأب ألفونس مرزوق، راعي الكنيسة، وعدد من راهبات الدير.

وأوضحت الكنيسة في بيان لها اليوم، أن الاحتفال بدأ بالقداس الإلهي، حيث عبّر الأنبا باخوم عن شكره وامتنانه للرب، كما عبّر عن سعادته بالمحبة والاستقبال من شعب الكنيسة، وأيضًا بسيامة عدد من شمامسة الكنيسة برتبة الشماسية الصغرى (القارئ).

وألقى الأنبا باخوم العظة حول المسيح خبز الحياة، إذ أن المسيح هو الحياة. كما قدم نيافته القداس على نية غبطة أبينا البطريرك، بمناسبة عيد سيامته الأسقفية، وأيضاً على نية الأطفال المحتفل بهم وجميع الحاضرين.