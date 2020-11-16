شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق اليوم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المشروع القومى للياقة البدنية لطلاب المدارس.



وأكدت الدكتورة إيمان حسن مدير الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بناء على توصيات القيادة السياسية بالاهتمام باللياقة البدنية للطلاب داخل المدارس في أكثر من ملتقى، وموافقة وزير التربية والتعليم على تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس 2020/2021، بجميع المراحل التعليمية ( ابتدائي - إعدادى - ثانوى فإن مشروع اللياقة سيتم تنفيذه على مراحل.

وأوضحت فى تصريحات على هامش مشاركتها فى فعاليات إطلاق المشروع القومى للياقة البدنية، أن المرحلة الأولى للمشروع تتضمن عقد اجتماع مع موجهي عمومي التربية الرياضية لجميع المحافظات لشرح البرنامج الزمني للمشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية.

وأشارت إلى أن اشتراك الطلاب فى المشروع القومى يتم من خلال موقع الوزارة عن طريق تسجيل فيديو لممارسة التمرينات، موضحة أن المرحلة الثانية للمشروع يبدأ تنفيذها على جميع مدارس المديرية للمراحل "الابتدائيه والاعدادية والثانوية مع استيفاء جميع البيانات المطلوبة ومرور لجان على المحافظات للقياس والمتابعة".

وأضافت أن المرحلة الثالثة عبارة عن تشكيل منتخب لكل مديرية من أوائل كل اختبار للمشاركة في نهائيات المشروع والتصفيات النهائية تتم على مستوى الجمهورية بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية".