شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن إدراج 8 علماء فى قائمة جامعة ستانفورد بترتيب أفضل علماء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إدراج 8 علماء من الجامعة في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم، وقدم التهنئة لعلماء الجامعة مثمنا الدور الذى يبذلونه فى النهوض بالبحث العلمى، وإسهاماتهم العلمية والبحثية في إثراء الحركة العلمية داخل الجامعة وخارجها ، والعمل على تطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف مما يسهم فى ارتقاء جامعة حلوان فى التصنيفات الدولية.

وأوضح الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولى ومستشار البحث العلمى فى بيان صادر عن جامعة حلوان ،أن جامعة ستانفورد الأمريكية أصدرت مؤخرًا قائمة بأسماء "أعلى 2% من علماء العالم" و احتوت القائمة على 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية من بينهم 8 علماء من جامعة حلوان في سبعة مجالات وهي الطاقة، والسموم، والطفيليات، والبوليميرات، والمواد، و التعدين، والكيمياء العضوية.

واشار إلى أنه تم الاختيار وفقا لمعيار الأكثر حصولاً على استشهادات مرجعية في مختلف فروع المعرفة وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة وذلك اعتماداً على قاعدة بيانات Scopus في 22 تخصصا علميا و176 تخصصا فرعيا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية، وقد اعتمدت القائمة على حساب معدلات الاستشهادات المرجعية ومؤشر هيرش والذي يعد أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين.