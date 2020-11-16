شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه أسيوط: افتتاح سيارة خدمة العملاء المتنقلة لتسهيل الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم افتتاح سيارة خدمة العملاء المتنقلة، لتقديم كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التى يحتاجها العميل فى مكانه، وتجوب السيارة مختلف مراكز المحافظة طبقا لخطة دورية موضوعة.

وأوضح أن سيارة خدمة العملاء المتنقلة تمثل فى جزئها الداخلى مركز خدمة عملاء يضم عدد (2) مكتب لموظفى خدمة العملاء، عدد (2) حاسب آلى مزودين بأحدث البرامج والأنظمة اللازمة لاستقبال الشكاوى، كما ضمت السيارة المتنقلة عدد (3) كرسى انتظار، وشاشة عرض داخلية، بالاضافة إلى صندوق استقبال الشكاوى والمقترحات، ولافتات توعوية.

واضاف أن الجزء الخارجى للسيارة المتنقلة مجهز لتقديم الأنشطة التوعوية للجمهور حيث يحتوى على شرفة خارجية مزودة بشاشة عرض خارجية كبيرة لعرض الافلام التوعوية التعليمية للجمهور، وعدد (2) حوض مياه لتدريب المواطنين على كيفية تركيب القطع الموفرة من أجل ترشيد استهلاك المياه، وتعليم الاطفال السلوكيات المثلى لغسل الأسنان والسلوكيات السليمة فى التعامل مع المياه، فضلا عن (2) عداد (ميكانيكى، ومسبق الدفع) لشرح كيفية شحن العداد مسبق الدفع، فضلاً عن الملصقات التوعوية الموجودة على السيارة المتنقلة من الجانبين.