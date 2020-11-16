شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يغادر الكويت عقب زيارة رسمية استمرت 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر وزير الخارجية سامح شكرى الكويت صباح اليوم الاثنين، وذلك عقب زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام، وكان في وداع وزير الخارجية على أرض مطار الكويت الدولي كل من وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المراسم السفير ضاري العجران، ومساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي، وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت. يشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكري، قد وصل إلى الكويت مساء السبت الماضي، في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، التقى خلالها أمس الأحد، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ حيث سلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، متضمنة دعوة لزيارة مصر، ثم التقى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ثم اختتم لقاءاته بمحادثات مع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

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