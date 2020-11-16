شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة تواصل تلقى طلبات الحصول على كارنيهات الركوب مجانا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مكاتب الاشتراكات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، تلقى طلبات كبار السن لاستخراج كارنيهات للركوب مجانا خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، وذلك للتسهيل ورفع العبء عن المواطنين فوق سن الـ 70 عام.

وشهدت مكاتب محطات العباسية والعتبة والجيزة والمظلات وجامعة الأزهر، إقبالا كبيرا من المواطنين لتقديم طلبات الحصول على الكارنيه، ويتم استخراجها فى مدة لا تزيد عن 10 أيام.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد قرر أن يتم إصدار كارنيهات هيئة النقل العام لكبار السن للركوب مجانا لمدة سنة بدلا من 6 أشهر للتسهيل عليهم، وتوفير الجهد والوقت، حيث أصدر تعليماته لهيئة النقل العام بإصدار كارنيهات اشتراك مجانى سنوى لكبار السن فوق سن الـ70 عاما للركوب مجانا بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى وذلك لتخفيف العبء عن كبار السن وعرفانا بالجميل لهذه الفئة التى خدمت الوطن فى مختلف المجالات وتنفيذا لتوجيهات الدولة، وفى إطار حرص الدولة على تقديم كل أوجه الرعاية لكبار السن وتوفير كافة التيسيرات لهم.

من جانبه أشار اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام أن الإشتراك سارى لمدة عام كامل ويمكن استخراج الكارنية من مكاتب اشتراكات النقل العام بموقف العباسية ومكتب النقل العام بجامعة الأزهر بمدينة نصر ومكتب هيئة النقل العام بالعتبة ومكتب هيئة النقل العام بالمظلات ومكتب هيئة النقل العام بالجيزة 7 شارع مراد.

وأكد رئيس هيئة النقل العام أن المكاتب تعمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا ولا يحتاج المواطن سوى تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى و2 صورة شخصية ومبلغ 5 جنيهات تكلفة إصدار الكارنيه .