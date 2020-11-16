شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكاوى شارع عين شمس والنهضة فى عزبة النخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان: "شكوى من طفح الصرف الصحى في شارع عين شمس والنهضة في عزبة النخل " جاء فيه أن شركة شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أفادت أن الشوارع المذكورة حدث بها طفوحات منذ عدة أيام أثناء إصلاح كسر فى خط طرد محطة عين شمس، وتم إزالة جميع الطفوحات.

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