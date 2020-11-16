المركز القومى للبحوث ينظم غدا مؤتمر الذكاء الاقتصادى فى القارة الإفريقية

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وبحسب بيان صادر عن المركز القومى للبحوث اليوم الإثنين، يتبى المركز تدريب الشباب الأفريقى بالتنسيق مع شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية برئاسة الدكتورة وفاء محمد حجاج على إستخدامات التكنولوجية الحديثة فى تنمية المشروعات الزراعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و ذلك فى إطار تعاون المركز القومى للبحوث مع الجمعية الأفريقية –اللجنة القومية للأتحاد الأفريقى فى تبنى تدريب الشباب الافريقي و توفير الدعم اللازم لهم وتحفيز الابتكار والإبداع فى ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والمتناهية فى الصغر بعد دراسه لمتطلبات و احتياجات الأسواق العمل المستقبلية في الفتره أثناء وبعد الأزمة العالمية لجائحة كوفيد 2019 لسد الفجوة بين مهارات الشباب الأفريقى وإحتياجات أسواق العمل.
وأشار البيان إلى أنه كانت قد بدأت التدريبات النظريه لمجموعه من الشباب للتأهيل الإدارى لرائد الأعمال منذ 15 أكتوبر الجارى تفعيلاً لمبادرة رئاسة الجمهورية "أتحضر للأخضر" واتساقاً مع جهود الدولة والقارة الإفريقية للتحول إلى الأقتصاد الأخضر، فى إطار تحقيق الأهداف ذات الأولوية فى خطة التنفيذ العشرية الأولى فى أجندة الأتحاد الأفريقى 2063 التى تتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 تمشيا مع التوجة الاستراتيجى للدولة فى العمق الأفريقى لتحقيق الرفاه الإجتماعية.
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