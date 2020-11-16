المركز القومى للبحوث ينظم غدا مؤتمر الذكاء الاقتصادى فى القارة الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز القومى للبحوث غدا الثلاثاء 17 نوفمبر مؤتمر الذكاء الاقتصادى فى القارة الإفريقية لافتتاح البرنامج التدريبى بالتعاون مع قطاع تأهيل الشباب الإفريقى لأسواق العمل المستقبلية بالجمعية الأفريقية، تحت رعاية الدكتور محمد محمود هاشم، رئيس المركز القومى للبحوث ورئاسة السفير محمد نصر الدين بالجمعية الأفريقية الجنة القومية للاتحاد الإفريقى والمؤسس والمدير التنفيذى الاستشارى نهى إبراهيم وبحضور عدد من المشاركين بالتدريب ومنها كليه الهندسه الزراعية بجامعه الازهر ومركز بحوث الصحراء والمهتمين لأفتتاح الدورات لتنمية قدرات شباب القارة الذي يعد من أهم وأحدث الأنظمة التي تساهم في دعم الميزة التنافسية للمؤسسات.

وبحسب بيان صادر عن المركز القومى للبحوث اليوم الإثنين، يتبى المركز تدريب الشباب الأفريقى بالتنسيق مع شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية برئاسة الدكتورة وفاء محمد حجاج على إستخدامات التكنولوجية الحديثة فى تنمية المشروعات الزراعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و ذلك فى إطار تعاون المركز القومى للبحوث مع الجمعية الأفريقية –اللجنة القومية للأتحاد الأفريقى فى تبنى تدريب الشباب الافريقي و توفير الدعم اللازم لهم وتحفيز الابتكار والإبداع فى ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والمتناهية فى الصغر بعد دراسه لمتطلبات و احتياجات الأسواق العمل المستقبلية في الفتره أثناء وبعد الأزمة العالمية لجائحة كوفيد 2019 لسد الفجوة بين مهارات الشباب الأفريقى وإحتياجات أسواق العمل.

وأشار البيان إلى أنه كانت قد بدأت التدريبات النظريه لمجموعه من الشباب للتأهيل الإدارى لرائد الأعمال منذ 15 أكتوبر الجارى تفعيلاً لمبادرة رئاسة الجمهورية "أتحضر للأخضر" واتساقاً مع جهود الدولة والقارة الإفريقية للتحول إلى الأقتصاد الأخضر، فى إطار تحقيق الأهداف ذات الأولوية فى خطة التنفيذ العشرية الأولى فى أجندة الأتحاد الأفريقى 2063 التى تتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 تمشيا مع التوجة الاستراتيجى للدولة فى العمق الأفريقى لتحقيق الرفاه الإجتماعية.