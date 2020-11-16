شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تغلق اليوم باب الترشح على منصب عميد كلية الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق جامعة القاهرة، اليوم الأثنين ، باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الزراعة بالجامعة، وذلك وفقا للجدول الزمنى للترشح والذى بدأ بفتح باب الترشح يوم الأحد الماضى 8 نوفمبر.

وأوضح القرار الصادر من جامعة القاهرة، أن المستندات المطلوبة للترشح تتمثل فى طلب الترشح لمنصب عميد الكلية، ويتم الحصول عليه من مقر اللجنة وخطة العمل الخاصة بالمرشح وتتضمن أوجه القصور وخطة الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير للكلية.



وحددت جامعة القاهرة شروط الترشح والأوراق المطلوبة للترشح والتي تمثلت فى السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية وعدد 4 بيان حالة وظيفية من الكلية وعدد 4 صور من بطاقة الرقم القومى تكون سارية، وعدد 2 صورة شخصية حديثة ، على أن يكون تقديم الطلبات يكون باليد من أصل و5 نسخ مرفقا بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون القطاع بمكتب رئيس الجامعة بمبنى القبة.





وبحسب الجدول الزمنى لإجراءات الترشيح سيتم إعلان الأسماء المبدئية للمرشحين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على أن يغلق باب الطعون يوم 19 نوفمبر، ويعلن الأسماء النهائية للمرشحين يوم الأحد 22 نوفمبر .

