شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تضبط 40 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى حملات على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر و 28 من مديريات الطب البيطرى، وبالتعاون مع أجهزة الأمنية، تكثيف حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها ومحال الجزارة ومجازر اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم او تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ورقابة صارمة على الذبح خارج المجازر.

وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف حملات التفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك

قال الدكتورعبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال اسبوعين، حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 40 طن و763 كيلو لحوم ودواجن واسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى 22 محافظة، تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، المنوفية، الغربية، دمياط، القليوبية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، اسوان، الوادي الجديد، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء" حيث تم تحرير 173 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، على الدور الرقابى الهام للهيئة على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى ادارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين بالتفتيش على الاسواق و المطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى.

فضلا عن متابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية، وذلك تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالحفاظ على صحة المواطن.