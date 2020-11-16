شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كلية التربية النوعية ببورسعيد يعتمد اللائحة التعليمية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد مجلس كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد برئاسة الدكتور أحمد الروبي، عميد الكلية، اجتماعه الشهري لمناقشة اعتماد اللوائح الجديدة بالبرامج الخاصة لقسمى تكنولوجيا التعليم والاعلام التربوى. وقال الدكتور أحمد الروبي، عميد كلية التربية النوعية، إن التعديلات المقترحة للقواعد الاسترشادية بلائحة الساعات المعتمدة الواردة من لجنة قطاع التربية النوعية، ومناقشة الموضوعات المختلفة الخاصة بشؤون التعليم والطلاب بالدراسات العليا وغيرها من الموضوعات الواردة بجدول الأعمال. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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