شكرا لقرائتكم خبر عن تفريغ 6800 طن رخام وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AK HORIZON والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 8 متر وذلك لتفريغ 6800 طن رخام بالميناء. وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفه 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن جميعها سفن حاويات. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفه سفينتين للحاويات، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة. وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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