شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الفنون الجميلة، حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد 2020/2021، بدأ بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن أقسام الكلية وانشطتها المختلفة وإنجازاتها على مدار السنوات السابقة، ثم كلمة ألقاها الدكتور يوسف محمود، عميد الكلية، من خلالها هنأ الطلاب بالعام الجامعي الجديد وطالبهم أن يستكملوا مسيرة الفن والتنوير والثقافة التي بدأها رواد الفن التشكيلي المصري وأن يكونوا سفراء لكليتهم في شتي مجالات العمل التي تتطلب خريج كلية الفنون الجميلة وما أكثرها.

وشارك في الحفل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، الذي شدد على أهمية الحوار والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على العملية التعليمية، وإنما يمتد ليشمل إعداد الطلاب في المجالات والأنشطة المختلفة بما يسهم في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، وأن مكتبه مفتوح دائما لتلقى أي اقتراحات أو شكاوي من الطلاب.

ووعد رئيس الجامعة بتذليل كافة العقبات أمامهم للوصول إلى أعلي جودة تعليمية ممكنة، كما قام رئيس الجامعة بتقديم دليل الطالب لكل الطلاب، الذي يضم كل المعلومات التي تهم الطالب عن كلية الفنون الجميلة.