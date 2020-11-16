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شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مدرس فيزياء اخترع جهاز يمنع تفشي كورونا ويقضى على التباعد الاجتماعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرّمت همت ابوكيلة، مدير عام ادارة شرق الاسكندرية التعليمية، أمس مسعد عبدالفتاح ابراهيم عواد، كبير معلمي الفيزياء بمدرسة الناصرية الثانوية بنين التابعة للإدارة.
وقالت «أبوكيلة» لـ«المصرى اليوم»، أنها استقبلت المعلم في مكتبها بمقر الادارة ومنحته شهادة تقدير تقديرا لجهوده في ابتكار جهاز يقضي على التباعد الاجتماعي ويمنع تفشي مرض الكورونا، مقابل تكلفة بسيطة.
وأوضحت أن الجهاز عبارة عن أنبوب لأدخال الشهيق إلى الأنف وآخر لطرد الزفير إلى خارج الجهاز، بمكونات رخيصة، حيث تبلغ تكلفة الجهاز أقل من 30 جنيه بحسب المعلم، فضلاً عن وجود أنبوب داخل الجهاز مهمته تطهير الكمامة الداخلية من الداخل حال العطس من خلال زر يضغط عليه الشخص للقيام بالتطهير الذاتى لها، وبذلك لا يكون هناك حاجة إلى التباعد الاجتماعي.
ودعت وسائل الإعلام المتنوعة، إلى القاء الضوء على المعلم ومساعدته في خروج ابتكاره إلى النور، لاسيما وانه دائم الابتكارات وتم تكريمه من قبل من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.
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