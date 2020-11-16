شكرا لقرائتكم خبر عن «ملفات الشرق الأوسط بعد الانتخابات الأمريكية» في حلقة نقاشية بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، حلقة نقاشية بعنوان «ملفات الشرق الأوسط بعد الانتخابات الأمريكية».

تناولت الحلقة النقاشية العديد من الملفات على الساحة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ٢٠٢٠ في ظل تعقيدات داخلية عدة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وخسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمواجهات التي دارت بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مختلف الملفات الداخلية والخارجية.

في ظل كل تلك المعطيات، ينتظر الداخل الأمريكي والعالم بأكمله النتائج المترتبة على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد فوز «جو بايدن» من تغييرات جذرية في العديد من ملفات الولايات المتحدة وسياساتها تجاه الشرق الأوسط.

تناولت الحلقة النقاشية التغير الدائر في شكل وخصائص السياسة الخارجية الأمريكية جراء نتيجة الانتخابات الأمريكية من خلال محورين أساسيين:

▪ المحور الأول: السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وتناولها قضايا المنطقة.

▪ المحور الثاني: السيناريوهات المحتملة لتغيير العلاقات بين الدول العربية والولايات المتحدة بناء على نتيجة الانتخابات الأمريكية.

شارك في الحلقة الحلقة النقاشية عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي‎ والرئيس الأسبق لغرفة التجارة الأمريكية بمصر، عمرو بدر، عضو مجلس الأعمال المصري الأمريكي وخبير العلاقات العربية الأمريكية، عمرو عبدالعاطي، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية ومساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية -مؤسسة الأهرام.