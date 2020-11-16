شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يختتمون احتفالاتهم بموسم «مارجرجس» وسط إجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يختتم أقباط المنيا، اليوم الاثنين، احتفالات القديس مارجرجس في كنيسة البياضة بمركز ملوى بمحافظة المنيا.

وشددت الكنيسة المنيا الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة تواجد الزوار داخل الكنائس، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الاحتفالات بالقديس مارجرجس بقداس عيد، وقال القمص سيداروس عبدالمسيح، راعي كنيسة مارجرجس بالبياضية، الكنيسة اقتصرت الاحتفالات وألغت موكب «زفة البطل»، وهى طقس معتاد في العيد، يجوب فيه أهالي البياضة والمحتفلين الشوارع المحيطة بكنيسة البياضة.

وقال اسحاق الباجوشي، الباحث في التاريخ القبطي، أن معنى الأسم الأصلي لجرجس، هو «جوارجيوس»، وهو مكون من مقطعين، المقطع الأول هو «جي»، ومعناها الأرض باللغة اليونانية، ومنها جاء علم الجيولوجيا Geology، ومعناه علم طبقات الأرض، المقطع الثاني، هو «أرجيوس Ergios» ومعناه «عامل» باللغة اليونانية، فيكون معنى الاسم مكتملًا هو «العامل بالأرض» أو «الفلاح»، ومن مشتقات الاسم «جورجي» باللغة الأرمنية، و«جورج» باللغة الإنجليزية، ومنها«سان جورج»، وبالعربية «جرجس».

وتذكر مخطوطات الكنيسة أن الشهيد مارجرجس، ولد في كبادوكيا قرب فلسطين الحالية من أب يدعى «أنسطاسيوس» وأم تدعي «ثاؤبستا»، واهتم الوالدان بتربيته تربية مسيحية، ثم توفي والده عندما كان مارجرجس في سن 17 سنة، وتوفى القديس مارجرجس من التغذيب بأمر من الأمبراطور دقلديانوس الذي اضطهد المسيحية والمسيحين.

والقديس مار جرجس له مكانة كبرى ليس في مصر وحدها بل في العالم كله، فهو يعتبر الرمز الوطني لمدينة بيروت عاصمة الجمهورية اللبناني، كما تضم كنائس عديدة باسمه، وهناك خليج مار جرجس أو خليج الخضر ببيروت، كما أن شعار روسيا يحمل صورة القديس مار جرجس في منتصف الشعار، كما يعتبرون الشهيد مار جرجس حاميا لهم، فكانوا يرسمون صورته على حصونهم، ولقد أنشأت الإمبراطورة كاترين الثانية في عام 1769 وسام الشهيد مكافأة للمجاهدين في الحياة العسكرية.

وفي بريطانيا تحمل 152 قرية اسم مار جرجس، وتحتفل بريطانيا بذكرى استشهاده في 23 ابريل من كل عام، ويعتبر البريطانيون هذا اليوم عيدا قوميا لهم تعطل فيه الأعمال الحكومية ويسمى بيوم سانت جورج، كذلك ثَبَّت البابا جلاسيوس الأول بابا روما اسم مارجرجس في قائمة القديسين بمجمع عقد بروما عام 404 م، أما البابا غريغوريوس الكبير ( 950- 604 ) فلقد أنشأ في روما كنيسة صغيرة على اسم الشهيد.

ويقول القس تكلا نجيب، أستاذ التاريخ الكنسي بالكلية الاكليريكية بالمنيا، أنه توجد للشهيد مارجرجس عدة مزارات منهم مزاره الشهير بميت دمسيس، فهي إحدى قرى محافظة الدقهلية، وتبعد عن ميت غمر بحوالي 15 كم، ومزارة الشهير بجبل الرزيقات بقنا، وآخر في منطقة مصر القديمة يقع داخل نطاق حصن بابليون، وهو الحصن الذي بناه الإمبراطور«تراجان» ( 98- 104 م )، وقام الإمبراطور أركاديوس (395- 408) بتوسعته عام 395 م، وهو الحصن الذي دخل القائد عمرو بن العاص إلى مصر عن طريقه.

أما عن كنيسة ماجرجس، فيقال عنها إنها بنيت في القرن السابع الميلادي حوالي عام 684م تقريبا، بواسطة «أثناسيوس»، وهو كاتب الوالي عبدالعزيز بن مروان (684- 703 م).

ارشيفية زفة البطل ــ تصوير محمد حكيم - صورة أرشيفية