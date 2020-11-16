شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتشغيل 95 بئرًا بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع المياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن خطة لتشغيل 95 بئرًا جوفيًا بنظام الطاقة الشمسية في مراكز المحافظة الخمسة وقراها.

وقال المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، في بيان له، اليوم الاثنين، إنه تم اعتماد خطة فنية تستهدف تشغيل 95 بئرًا جوفيًا زراعيًا بنظام الطاقة الشمسية بدلا من الديزل والسولار، وذلك على مرحلتين كل مرحلة في عام مالي، بحيث يتم تشغيل 50 بئرًا جوفيًا في العام المالي المقبل 2021م، بينما يجري تشغيل الـ 45 بئرًا المتبقية في العام المالي 2022م.

وأوضح أن المحافظة بها 180 بئرا جوفيا تعمل بنظام الديزل والسولار، تم البدء في تشغيل 85 بئرًا جوفيًا بنظام الطاقة الشمسية، بواقع 26 بئرًا في منطقة الأربعين والثمانين بمركز باريس، و39 بئرًا في مركز الداخلة وبلاط، و20 بئرًا في مركز بلاط، بينما المتبقي وهو 95 بئرا سيتم تشغيلهم بنظام الطاقة الشمسية في موازنة العامين الماليين المقبلين.