«بطريرك الاسكندرية للروم» يبدأ زيارة رعوية ورسمية إلى كينيا لتفقد الرعية بـ3 مطرانيات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران ناركسيوس، وكيل بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للأقباط الروم الأرثوذكس، أن البابا ثيودوروس الثانى بابا وبطريرك الاسكنردية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، يغادر البلاد السبت المقبل، متوجهاً إلى مدينة نيروبي في كينيا لإجراء جولة رعوية ورسمية تستمر لمدة أسبوع.

وأضاف «ناركسيوس»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن البابا يزور 3 مطرانيات في كينيا، ويتفقد الرعية في هذة الايبارشيات الثلاثة، ويلقى عظات روحية وكلمات دينية للشعب، فيما يعقد البابا عدة لقاءات مع السلطات الحكومية في البلاد والاساقفة والكهنة، وذلك بخصوص الامور الادارية للكنيسة في الايبارشيات الثلاثة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يرافق البابا في زيارته الرعوية، كلاً من المطران جورج وكيل بطريركية الروم الارثوذكس في أثينا باليونان، والمتروبوليت جيورجيوس مطران كينيا، أسقف إيبارشية جولو شمال أوغندا.

وأشار إلى أنه يحتفل البابا ثيودروس بعيد ميلاده السادس والستين في أفريقيا، خلال الزيارة يوم 25 نوفمبر، مع العديد من الأرثوذكس في كينيا، حيث يوافق هذا اليوم عيد العظيمة في الشهداء القديسة كاترين السينائية.

وفى سياق متصل، ترأس كل من المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي (كينيا) والأسقف نيوفيتوس أسقف نيري وشرق كينيا، صلاة القداس الإلهى الذي أٌقيم في كنيسة القديس نكتاريوس والقديسة إريني في نيروبي، مساء أمس.

وكانت آخر خدمة للأسقف نيوفيتوس في هذه الكنيسة عام 2014 كأرشمندريت، وبعدها أصبح أسقفًا لإيبارشية نيري حيث الرعية تسير على ما يرام وتحرز تقدمًا روحيًا وتطورًا هائلاً.

والتقى أبناء الرعية الذين خدمهم كأرشمندريت، وسعدوا بوجوده في وسطهم مرة أخرى كأسقف واهدوه طبق خشبي عليه صورته.

"بطريرك الاسكندرية للروم" يبدأ زيارة رعوية ورسمية الى كينيا السبت تستمر أسبوع لتفقد الرعية بـ3 مطرانيات

"بطريرك الاسكندرية للروم" يبدأ زيارة رعوية ورسمية الى كينيا السبت تستمر أسبوع لتفقد الرعية بـ3 مطرانيات

"بطريرك الاسكندرية للروم" يبدأ زيارة رعوية ورسمية الى كينيا السبت تستمر أسبوع لتفقد الرعية بـ3 مطرانيات

"بطريرك الاسكندرية للروم" يبدأ زيارة رعوية ورسمية الى كينيا السبت تستمر أسبوع لتفقد الرعية بـ3 مطرانيات

"بطريرك الاسكندرية للروم" يبدأ زيارة رعوية ورسمية الى كينيا السبت تستمر أسبوع لتفقد الرعية بـ3 مطرانيات

"بطريرك الاسكندرية للروم" يبدأ زيارة رعوية ورسمية الى كينيا السبت تستمر أسبوع لتفقد الرعية بـ3 مطرانيات

"بطريرك الاسكندرية للروم" يبدأ زيارة رعوية ورسمية الى كينيا السبت تستمر أسبوع لتفقد الرعية بـ3 مطرانيات

"بطريرك الاسكندرية للروم" يبدأ زيارة رعوية ورسمية الى كينيا السبت تستمر أسبوع لتفقد الرعية بـ3 مطرانيات

"بطريرك الاسكندرية للروم" يبدأ زيارة رعوية ورسمية الى كينيا السبت تستمر أسبوع لتفقد الرعية بـ3 مطرانيات