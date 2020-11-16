شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب وريادة الأعمال».. لقاء موسع لمركز إعلام المنيا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز إعلام المنيا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، غدًا الثلاثاء، لقاء موسع بعنوان «الشباب وريادة الأعمال وفق رؤية مصر 2030»، وفي إطار التعاون بين المركز ومكتبة مصر العامة، ومديرية القوى العاملة بالمنيا، وذلك بقاعة مكتبة مصر، بكورنيش النيل بمدينة المنيا.

يحاضر في اللقاء الدكتور أدهم كامل نصر، مدرب ريادة الأعمال مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة المنيا، وبحضور المستشار وليد الإمام، وكيل وزارة القوى العاملة بالمنيا، ومروان محمد مروان، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا.

وقال وليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا، إن اللقاء ضمن سلسلة لقاءات وأنشطة، تقام خلال الفترة المقبل بعد فترة توقف كبيرة.