شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة تعليمية بنجع حمادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت جامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تعليمية إلى مدينة نجع حمادى بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بقنا، بإشراف الدكتور محسوب عبدالقادر عميد الكلية والدكتور حجاج غانم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وخلال القافلة، تحدث الدكتور حجاج غانم، وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن التعليم في فترة كورونا، وتحدثت الدكتورة دعاء عبدالعزيز عن المشكلات السلوكية عند الأطفال وكيفية رصدها والتعامل معها، بينما تحدث الدكتور محمد همام، عن استراتيجيات التدريس الحديثة، وتناول الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الجوانب الإدارية التعليمية في فترة كورونا. وفي نهاية القافلة تم صياغة بعض التوصيات، منها ضرورة استكمال الخطة الدراسية أثناء كورونا لأهمية ذلك في التكوين العقلي والمعرفي للطالب، وتحديد أدوار ولي الأمر والمعلم والمدرسة والطالب في هذا الصدد. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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