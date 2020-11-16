شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طالبتين في الإسكندرية بالمركز الأول في مسابقة الثقافة لذوي الهمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت طالبتان من مدرسة النور للبنات لذوي الهمم الخاصة، التابعة لإدارة وسط التعليمية بالاسكندرية، بالمركز الأول في مسابقة ثقافية محلية على مستوى الجمهورية، بمشاركة مدارس ذوى الهمم بالمحافظات.

وحصلت الطالبتان، هبة ربيع السيد، وجبنة يوسف شعبان، على المركز الأول بمسابقة وزارة الثقافة (مسابقة رتيبة الحفني لذوي القدرات الخاصة).

بدورها، استقبلت علا سليمان خليل، مدير عام إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، ومنير حلمي وكيل الإدارة، الطالبتين الفائزتين الاثنين، وتم تكريمهما ومنحهما شهادات تقدير من الإدارة نظرا لتفوقهما.

كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، كرمت أيضاً الطالبتين «هبة وجنة»، وسلمتها جوائز مادية وشهادات تقديرية خلال حفل أقيم بدار الأوبرا المصرية.