شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يعلن وصول 353 لوحة للكتل القريبة للحيز العمراني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عن وصول 353 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوى 22 / 7 /2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان، والتي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019.

وأضاف ألهم، انه تم تسليم اللوحات للمراكز والأحياء وذلك ضمن الاجراءات التي اتخذتها الدولة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم أجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وأوضح المهندس عبدالمسيح نبيل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة إلى إنه تم تقديم التسهيلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وخاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح حتى 30 نوفمبر الجارى وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية بهدف إختصار الوقت والمجهود وتسديد 25% من إجمالي قيمة رسوم التصالح.

وأشار إلى أن استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والاجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيرًا عليهم، منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لأستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح .