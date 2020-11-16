شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار رفع القامة والمخلفات من شوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استمرت عمليات رفع القمامة والمخلفات من شوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. وأكد أسامه أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، على استمرار حملات النظافة بمختلف أنحاء المدينة لإزالة المخلفات الصلبة والقمامة المتراكمة من الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة عن طريق معدات مجلس المدينة. أضاف عفش، أنه تم رفع وإزالة أكثر من (٤) أطنان من المخلفات والقمامة المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، حفاظاً على المظهر العام والشكل الحضاري للمدينة وحرصا على صحة وسلامة الجميع. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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