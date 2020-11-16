شكرا لقرائتكم خبر عن حملات «القنطرة غرب» لإزالة التعديات تسفر عن إزالة 3 مباني غير مكتملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن اللواء أحمد شعيب، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومتابعتهم.

وقال إن الحملة أسفرت عن إزالة حالة تعدٍ بالبناء عبارة عن منزل غير مكتمل البناء من الطوب الأبيض على مساحة ٨٨ مترًا مربعًا وأسوار من الطوب الأبيض على مساحة ١٠٠ متر، وغرفة من الطوب الأبيض على مساحة ٢٠ مترا، وإزالة مبنى آخر غير مكتمل من الطوب مُقام على مساحة ١٢٠ مترًا بمنطقة خليج سلطان وتمت الإزالة حتى الأرض.

وشدد رئيس المركز والمدينة، على تكثيف حملات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وكذلك التعديات على أملاك الدولة ومنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية. محذرا من أي بناء على الاراضى الزارعية.

حملة ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية بالقنطرة غرب