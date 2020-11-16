شكرا لقرائتكم خبر عن ديون الفلاحين الغارمين لـ «التنمية المحلية» بمساهمات المجتمع المدنى في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، اليوم مدير التنمية الريفية بالمنتزه ثان بالتنسيق مع مدير عام الشؤون الاقتصادية لإتخاذ اللازم حيال ملف الفلاحين الغارمين بنطاق الحي .

بناء على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، اجتمع مدير إدارة التنمية الريفية بالمنتزه ثان مع مدير عام الشؤون الاقتصادية، لإتخاذ اللازم حيال ملف الفلاحين الغارمين بنطاق الحي ،و ذلك في سياق الديون المستحقة لوزارة التنمية المحلية، في شكل قروض حسنة

حيث تم سداد جزء كبير من تلك الديون المستحقة على الفلاحين الغارمين، من خلال التعاون المثمر مع ممثلي المجتمع المدني وتوجه رئيس الحى بجزيل الشكر إلى رئيس وحدة حماية الطفل المعرض للخطر بالحي، لما بذلته من جهد في هذا الشأن .