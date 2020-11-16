التقديم بدأ اليوم.. كراسة شروط حجز شقق مطار إمبابة.. و50 ألف جنيه مقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2 بمنطقة أرض مطار إمبابة، اليوم الاثنين.

وبصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online).

ويبدأ سداد جدية الحجز اليوم الاثنين 20 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، بفروع بنك التعمير والإسكان، على أن يبدأ الحجز الإلكتروني من يوم 13 حتى 16 ديسمبر المقبل بأسبقية التخصيص أونلاين.

وسجل سعر المتر 4940 جنيها، حيث وصل سعر الوحدة 87 مترا لـ429 ألفا، والوحدة 90 مترا سجلت 444 ألف جنيه.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي: