​"حجز من غير فلوس".. شركات السياحة تستقبل حجوزات المواطنين للعمرة والضوابط قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بعد قرابة انقطاع 7 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، استقبلت المملكة العربية السعودية مطلع شهر نوفمبر الجاري، المعتمرين من خارج بلادها خلال المرحلة الثالثة لأداء العمرة، بأقصى معايير وبروتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن، موظفةً في ذلك التكنولوجيا التي تمكنها من إنجاح الشعائر المقدسة، والعبور لبر الأمان بالمعتمرين وقاصدي بيت الله.

موعد ضوابط العمرة

قال مصدر بالاتحاد المصري للغرف السياحية، إن موعد إصدار الضوابط المصرية الخاصة بتشغيل رحلات العمرة للموسم الجديد والأسعار، في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد، ستعلن نهاية الشهر الجاري، أو مطلع شهر ديسمبر المقبل على حد أقصى، وذلك عقب الانتهاء منها وإصدارها من جانب الجهات المختصة (وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة ولجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة).

أبرز الضوابط

تتمثل أبرز ضوابط العمرة للموسم الحالي في: الإشراف، وتحديد مدة برنامج العمرة بحيث لا تزيد على 10 أيام، بواقع 9 ليالٍ وفقًا لمطالب الجهات السعودية، بجانب خطاب الضمان الجاري حاليًّا تحديد قيمته، بالإضافة إلى وضع الأسعار المتوقع ارتفاعها نتيجة الإجراءات الاحترازية والتسكين في الغرف "ثنائي" بدلًا من "رباعي"، مع تخفيض السعة الكاملة في الأوتوبيس؛ بحيث لا تزيد على 25 فردًا.

الأسعار المتوقعة

أعلن المصدر، في تصريح أدلى به إلى "الخليج 365"، جود زيادات في أسعار برامج العمرة للموسم الجديد، لتتراوح بين 20 و30% عن العام السابق وفقًا للضوابط الجديدة التي ستُعلن قريبًا، وذلك بما يعادل 20 إلى 30 ألف جنيه، في فنادق 4 و5 نجوم، في ظل الإجراءات الاحترازية نتيجة وباء كورونا.

وعن موعد أول فوج للمعتمرين من مصر، قال المصدر: من المتوقع أن تبدأ أولى رحلات العمرة من مصر مطلع العام المقبل 2021، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب؛ منها: إعلان الضوابط منتصف نهاية الشهر الجاري، ويليها توثيق العقود وخلافه، وهذا يستغرق مزيدًا من الوقت.

حجوزات العمرة

توقع حمزة عنبي، صاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، ارتفاع أسعار برامج رحلات العمرة للموسم الجديد بنسبة 75% عن المواسم السابقة، موضحًا أن الأسعار سترتفع إلى الضعف على أن يصل البرنامج الاقتصادي لـ25 ألف جنيه.

وقال عنبي، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، إنه في ما يخص الضوابط المصرية المرتقبة، من المتوقع أن تصدر بنهاية شهر نوفمبر الجاري، وهناك انفراجة في بعض الدول العربية والأوروبية، على أمل وجود مصل لقاح لفيروس كورونا بنهاية العام الحالي.

وعن حجوزات العمرة، أوضح حمزة عنبي أن الشركات "فاتحة" وتستقبل حجوزات الراغبين في أداء العمرة للموسم المرتقب لكن "من دون فلوس خالص"؛ حجز فقط للأعداد لا غير، وذلك نظرًا لأن الأماكن قليلة وتعمل الشركة على حجز رحلة أو رحلتين بما يعادل 50 أو 100 جواز فقط حاليًّا، على أمل صدور الضوابط قريبًا والعمل عليها.

وتابع صاحب شركة السياحة: "الشركات فاتحة وفي ناس بتحجز ومفيش مشكلة خالص.. لكن العقل بيقول بناء على إيه أحجز ومفيش ضوابط لا في مصر ولا السعودية".

حجز دون فلوس

قال أحمد البكري، صاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، إن الحجوزات المبدئية على العمرة في شركات السياحة تعمل حاليًّا عقب تشغيل العمرة في المملكة العربية السعودية واستقبال المعتمرين من الداخل والخارج، متابعًا: "حجز مكان فقط دون فلوس".

وأشار البكري، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، إلى أن فتح الموسم في مصر لا يزال مرتبطًا أيضًا بلقاح كورونا.

وعن أسعار العمرة، توقع البكري أن تبدأ الأسعار من 18 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، وبين 20 و25 ألف جنيه لفنادق 4 نجوم، وتصل إلى 30 ألف جنيه لفنادق 5 نجوم.

فرصة التقدم لأداء العمرة

فعَّلت وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق "اعتمرنا"؛ لتحميله على الأجهزة الذكية Android أو iOS، وتسجيل البيانات، وسيمكن التطبيق الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والصلاة في الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم للنسك والتخطيط المسبق للرحلة، وحجز الخدمات الاختيارية؛ بما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على الصحة العامة.

وتأتي عملية التطبيق الإلكترونية السعودية الجديدة لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع "تطبيق توكلنا"؛ للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

تطبيق "اعتمرنا"

وتتمثل طريقة التسجيل عبر تطبيق "اعتمرنا" من خلال تحميل تطبيق "اعتمرنا" من ios أو Android، مع ضرورة التسجيل في تطبيق "توكلنا" أيضًا وخلو المعتمر من فيروس كورونا، والحصول على التصريح، والوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة، وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز، وارتداء الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية، وركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين، والتوجه للحرم المكي، وبعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

وتولى المملكة العربية السعودية مع انطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين عناية فائقة بسلامة ضيوف الرحمن من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية.