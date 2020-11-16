ضبط تشكيل عصابي لتزوير العملات الوطنية وترويجها في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالإسكندرية، ثلاثة أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا بممارسة نشاط إجرامي في مجال تقليد وتزييف العملات الوطنية وترويجها.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أفادت بقيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تقليد واصطناع وترويج العملات الورقية الوطنية مُتخذين من دائرة قسمي شرطة "ثالث المنتزه- محرم بك" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي غير المشروع، مُستخدمين "أجهزة كمبيوتر عالية التقنية"، وترويجها على عملائهم راغبي التعامل فيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (2 طابعة- سكانر- جهاز حاسب آلي بمشتملاته- شاشة- الأدوات والخامات التي يتم استخدامها في ممارسة نشاطهم الإجرامي- 8 حبارات مختلفة الألوان - 47 فرخ ورقى مطبوع عليه فئة المائة جنيه من جهة واحدة - مجموعة من الأوراق المٌعدة للطباعة والتي تستخدم في التقليد - 109 ورقة مالية مقلدة فئة الخمسون جنيه بإجمالي 5450 جنيه - 134 ورقة مالية مقلدة فئة المائة جنيه بإجمالي 13400 جنيه - سيارة).

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للمضبوطات بقصد تقليد واصطناع العملات الورقية الوطنية لترويجها على عملائهم راغبي التعامل فيها واقتسام متحصلاتها من العملات الصحيحة فيما بينهم، واستخدم السيارة في عملية الترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتي من بينها جرائم تقليد وتزييف العملة، لخطورتها وتأثيرها سلباً على الاقتصاد القومي للبلاد.