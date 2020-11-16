شكرا لقرائتكم خبر عن حارس محمد صلاح يؤكد تصريحات عمدة نجريج: «الكمامة مفارقتناش في الفرح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد كريم عبده «كيكو»، الحارس الشخصى للاعب الدولى محمد صلاح، تصريحات المهندس ماهر أنور شتيه، عمدة قرية نجريج، عن التزام لاعب منتخب مصر وليفربول بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خلال حضوره في فرح شقيقه نصر، وأكد أنه بصحة جيدة.

وقال «كريم» عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «الحمد لله أنا بخير، وفي فضل ونعمة من ربنا، شكرًا لكل واحد اتصل بيا، أو بعتلي رسالة.. وآسف إني مقدرتش أرد على كل الناس».

وأضاف حارس محمد صلاح : «الكمامة مفارقتنيش أنا وصلاح في الفرح.. وكان كل لما يسلم على حد قصاد الناس كلها كنت برش كحول على ايده وايدي وبدلته.. بفضل ونعمه ربنا سبحانه وتعالي عليا إني كنت ملتزم لأبعد الحدود بالإجراءات الاحترازية، حفاظا عليه وعليا».

ودعا «كيكو»: «ربنا يشفي صلاح يارب، ويبعد عنه كل شر وعين، وهو قدها إن شاء الله؛ وهتعدي بسرعة بفضل ربنا.. وقدر الله وما شاء فعل».

وتؤكد تصريحات حارس محمد صلاح ما سبق وصرح به ماهر أنور شتيه، عمدة قرية نجريج، مسقط رأس صلاح، من أن اللاعب الدولى كان ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية طوال الوقت خلال حفل زفاف شقيقه وعبر عن اعتقاده أنه لا يمكن أن يكون أصيب خلال حفل الزفاف لالتزامه طوال الوقت بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

حارس محمد صلاح يؤكد كلام عمدة نجريج عن فرح أخوه

كريم عبده حارس محمد صلاح يتحدث عن الزامه واللاعب الدولى بالإجراءات الاحترازية خلال فرح أخو صلاح

حارس محمد صلاح يؤكد كلام عمدة نجريج عن فرح أخوه

حارس محمد صلاح يؤكد كلام عمدة نجريج عن فرح أخوه