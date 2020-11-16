شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تلقي تظلمات المستبعدين من مساكن بديل العشوائيات في سفاجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، استمرار عمل اللجنة المشكلة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لتلقى تظلمات المواطنين المستبعدين من مساكن بديل العشوائيات في ضوء محددات لجنة العدالة الاجتماعية.
وأوضحت «المغربي» أنه يتم تلقي الطلبات على مدار الاسبوع الجاري، على أن يتم البت في التظلمات قبل التسليم، مؤكدةً انه يتم التعامل مع جميع الطلبات بمبدأ الحيادية دون ادني محاباة أو محسوبية لأحد.
وتابع عبدالحميد رضوان، سكرتير المدينة، اعمال اللجنة داخل المجمع النموذجي وحرص على تجميع كافة أعضاء اللجنة المكونة من 11 عضوا من مديري الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية.
وأوضح «رضوان» إنه تم تلقي 44 طلب تظلم على الوحدات التمليك و14 طلب على وحدات الإيجار، مشدداً على ضرورة حسن تعامل الموظفين مع المواطنين، في إطار جهود تيسير الإجراءات وضمان حصول المتعاملين على الخدمات بسرعة وكفاءة.
وأضاف أن اللجنة تتلقي طلب التظلم حيث يقتصر قبول التظلم على صورة الرقم القومى مع المستند الدال على صحة بيانات التظلم.
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