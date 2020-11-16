تعرف على جهود محافظة القاهرة لإحياء مسار العائلة المقدسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى محافظة القاهرة أعمال تطوير لمسار العائلة المقدسة، ضمن مشروع إحياء مزارات المسار، حيث يتم تنفيذ اعمال تطوير للمزارات ومحيطها بالمطرية بمنطقة شجرة مريم، وكذلك تطوير محيط مجمع الأديان وكافة المناطق التى مرت عليها العائلة المقدسة.. ويعرض ”الخليج 365” ما يتم تنفيذه بمحيط مزارات العائلة المقدسة بالقاهرة: 1-يتم تنفيذ أعمال تطوير منطقة شجرة مريم بالكامل 2-تطوير مزار شجرة مريم من الداخل وتطهير البئر الجوفية. 3-يبدأ المسار من سيناء مرورًا على جميع الأماكن التي مرت بها بجميع محافظات الجمهورية. 4-يتم اعمال تطوير بمحيط مجمع الأديان عند منطقة جامع عمرو بن العاص. 5-تشمل أعمال التطوير بمحيط الكنيسة المعلقة ودير القديسة بربارة. 6-يشمل المسار المرور بكنيسة أبي سرجة. 7-يتم التطوير بالاشتراك مع وزارة السياحة والأثار. 8-تشمل اعمال التطوير شبكات المرافق مثل الصرف الصحي والكهرباء والمياه. 9-يتم تنفيذ بوابات اليونيبول واللافتات المرورية و البنارات المضيئة بالمزارات 10- يتم إنشاء 2 بوابة معدنية بمزارات مصر القديمة. 11- يشمل التطوير شارع مجمع الأديان خلف جامع عمرو بن العاص إلى كوبري العاشر إلى كورنيش النيل متجهة إلى المعادي حتى كنيسة المعادي عند مدخل المعادي.

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