شكرا لقرائتكم خبر عن انجازات علمية جديدة لجامعة المستقبل على المستوى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انجاز علمى جديد حققته جامعة المستقبل على المستوى الدولى وذلك تكليلاً للجهود التى يتم بذلها فى مجال تطوير العملية التعليمية تحت رعاية ودعم مباشر من خالد العزازى رئيس مجلس الأمناء لجامعة المستقبل.

ويتمثل هذا الانجاز العلمى الجديد فى الحصول على تصنيف الدكتور المعتز يوسف من بين أفضل 2% من العلماء المتميزين على مستوى العالم وذلك حسب التصنيف الدولى الذى تقوم به جامعة ستانفورد الأمريكية .

وتأتى أهمية هذا الانجاز وقيمته العلمية كون الدكتور المعتز يوسف هو الممثل الوحيد لجامعة المستقبل فى هذا التصنيف الدولى الذى يحظى بأهمية كبرى لدى المؤسسات التعليمية فى جميع أنحاء العالم.

ومن جهة أخرى فقد استطاع الدكتور هاني حسنين الذي التحق هذا العام بجامعة المستقبل أن يحصل على المركز الأول علي جامعة عين شمس لينضم بذلك إلى زميله الدكتور المعتز يوسف في ذات الإنجاز المشرف والذى يمثل جانباً مضيئا لجامعة المستقبل فى دعم وتطوير العملية التعليمية.

يذكر أن جامعة ستانفورد‏ هي جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست في عام 1885 وقد أنطلق منها وادي السيلكون في الستينات من القرن الماضي.



