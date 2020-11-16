شكرا لقرائتكم خبر عن "مترو الأنفاق": كمائن ثابتة ومتحركة لمتابعة ارتداء الكمامات فى القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عبد الهادى، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إننا مستمرون فى تطهير وتعقيم محطات مترو الأنفاق، وكذلك كل الأماكن التلامسية فى قطارات المترو، وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم التنسيق مع شرطة النقل والركاب لمنع ركوب المواطنين للمترو بدون ارتداء الكمامات.

ولفت إلى أن كل محطة مترو بها منفذ لبيع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، ويتم بيع الكمامات بـ 3 جنيهات، مردفا «هذا سعرها بدون أرباح».

وشدد على أنه سوف يتم فرض غرامات رادعة لمن لا يرتدى الكمامات داخل القطارات وعلى أرصفة المحطات، مشيرا لوجود أكمنة ثابتة ومتحركة لمتابعة التزام الركاب بالكمامة بداية من السبت المقبل لأن معظم المواطنين يخلعون الكمامة فور المرور من بوابة التذاكر.

واختتم أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أن الحد الأقصى للغرامة 4 آلاف جنيه.

ومن جانب آخر، أطلقت وزارة النقل ممثلة فى شركة المترو حملة تحت عنوان "ارتدى كمامتك أثناء تواجدك بمحطات وقطارات مترو الأنفاق للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين" للوقاية ضد فيروس كورونا.

وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل قد كلف شركة المترو بتفعيل غرامات دخول المحطات واستقلال خطوطه بدون ارتداء كمامات، مع الاستمرار فى توزيع كمامات على العاملين لديها للوقاية من فيروس كورونا تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.

وأكدت شركة المترو استمرارها فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال المترو.

كما أكدت شركة المترو أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو للوقاية من كورونا.