شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 426 طن تراكمات قمامة بقرى مدينة أوسيم بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أجهزة محافظة الجيزة تجمعات القمامة اليومية على مستوى مدينة أوسيم والوحدات المحلية "برطس والبراجيل والكوم الأحمر وبشتيل" والقرى التابعة بحمولة 426 طن تقريبًا، كما تم البدء في بناء سور تجميلى بطول 200متر على طريق مركز الشرطة، أحد أهم مداخل ومخارج المدينة، وإظهار الطريق بالمظهر الحضاري اللآئق، تحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وفى السياق تم شفط مياه الصرف الصحي بطريق الحفرية بالبراجيل، بأوسيم وتسليك غرف الصرف وشفط تراكمات مياه الصرف الصحي بالمنطقة والشوارع الجانبية من الطريق، كما تم شفط مياه الصرف الصحي بشارع خاتم المرسلين وشارع أبو رواش من شارع المتربة ببشتيل، وتسليك غرف الصرف وشفط تراكمات مياه الصرف الصحي بالمنطقة.

وضبطت أجهزة مدينة أوسيم 3 مقاهي مخالفة لقرارات مجلس الوزراء بتقديم الشيشة للمواطنين بمركز ومدينة أوسيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وفى مدينة الحوامدية تم رفع مخلفات القمامة من مزلقان مني الأمير ومن مقلب كنوز ومن طريق مصر أسيوط وشارع صلاح سالم ومدخل الشيخ عتمان 1 و2 ومن شارع طراد النيل بالشيخ عتمان ومن شارع خلف العطور ومن أمام سور منصع العطور وشارع محول الكهرباء وشارع الثورة وشارع مدكور وجارٍ العمل علي باقي الشوارع بمدينة الحوامدية .

كما تم استكمال العمل في سور العبارة، واستكمال تركيب البلدورات والإنترلوك بشارع سعد زغلول وسمير صادق، وإصلاح ماسورة مياه باخر شارع مساكن السهران بمنطقة العرب بعد الثلاث كبارى، وعمل مصرف لمياة الأمطار، وذلك بمتابعة من مجدي محمد محب رئيس مدينة الحوامدية.