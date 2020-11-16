شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الزراعات المحمية يوضح سبب ارتفاع أسعار الطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم الدسوقى مدير عام الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، إن المتسبب فى ارتفاع أسعار الطماطم فى السوق هو اختلاف العروات، ما بين العروة الخريفى والعروة الشتوى، وأن هناك مواعيد خاصة لكل محصول زراعى مختلف عن الأخر.

وأضاف مدير عام الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج 90 دقيقة، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال على فضائية المحور، أن تلك الفجوة لم تتسبب بأزمة كبيرة، وإن وصول سعر الطماطم لـ 15 جنيه للكيلو الواحد يأتى بسبب سعر السوق والحلقات التسويقية المتكررة.

وأشار إبراهيم الدسوقى، إلى أن الأسعار بوزارة الزراعة تكون منخفضة، وأن المنتج المتاح يتم تقديمه فى المنافذ، وتكون أسعاره من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، حيث يحدث توازن فى السعر، بسبب عدم وجود الحلقات التسويقية.

وأوضح إبراهيم الدسوقى مدير عام الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، أن مصر دائما لا يوجد بها أزمة على مستوى الخضار، مؤكدا على أن هناك صوب زراعية كبيرة للغاية، وأن منتجات جهاز الخدمة الوطنية، ومنتجات الشركة الوطنية للزراعة المحمية، نستطيع من خلالها تغطية السوق المصرى من منتجات الزراعة، وسيكون هناك فائض كبير للتصدير، بالإضافة للمستوى المحترم الذى وصل إليه التصنيع الزراعى.