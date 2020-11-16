شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات تنفذها وزارة الرى للحفاظ على المياه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ وزارة الموارد المائية والرى العديد من المشروعات المائية للحفاظ على كل قطرة مياه من الهدر والتلوث بمشروعات حصاد الأمطار والحماية من مخاطر السيول، ومشروعات حماية الشواطئ من النحر والتغيرات المناخية، ومشروعات تطوير الرى، وتبطين الترع، وتطوير الوجهات النيلية وإنشاء محطات رفع المياه، ومشروعات الصرف المغطى. وفى التقرير التالى نرصد المشروعات التى تنفذها وزارة الرى:

1- تطوير الوجهات النيلية فى القاهرة والقليوبية وأسوان والأقصر فى المناطق التى تمت ازالة التعديات منها لعدم إعادتها مرة أخرى.

2- حماية سواحل البحر المتوسط بتكلفة تجاوزت المليار جنيه للتكيف مع التغيرات المناخية والتصدى لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن إرتفاع منسوب سطح البحر، و إيقاف تراجع خط الشاطىء والحفاظ على الأراضى الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل، والمحافظة على سلامة واستقرار الكتله السكنية بالمناطق الساحلية.

3- تغطية الترع والمصارف التي تمر داخل الكتل السكنية للحفاظ علي المياه التي يعاد استخدامها ولضمان وصول المياه للأراضي الزراعية فى التوقيت المحدد وبالكمية المطلوبة وحماية البيئة من التلوث والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين

4- حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان لادارة مياه البحيرة وحمايه البلاد من موجات الجفاف، و زيادة الطاقة الاستيعابية لقناة مفيض توشكى لحماية البلاد من أخطار الفيضانات.

5- تطوير الرى بهدف رفع كفاءة إستخدام الموارد المائية وتقليل الفواقد، و زيادة الانتاجية الزراعية والتوسع فى زراعة محاصيل جديدة و تحقيق عداله توزيع مياه الرى بين البداية والنهاية على مستوى الترع والمساقى.

6- إنشاء واحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المجاري المائية "أفمام ـ حجوزات ـ بدالات ـ سحارات ـ كبارى" و تحسين حالة الري والنقل النهرى و توليد طاقة كهربائية وتنشيط السياحة النهرية.

7- إنشاء وإعادة تاهيل محطات الرفع لرفع كفاءة وقدرة المحطات للوفاء بمتطلبات الرى والصرف للزمامات التى تخدمها.

8- تزويد الزمامات المنزرعه بشبكات الصرف المغطى لتحل محل المصارف المكشوفة لتوفير مساحات أراضى وزيادة الإنتاجيه الزراعية.

9- تأهيل الترع المتعبة فى محافظات الجمهورية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.