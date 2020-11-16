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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في اليوم العالمي للسكري.. "نوفو نورديسك مصر" تتعاون مع هيئة الرعاية الصحية للتوعية بمرض السكر ببورسعيد ومحافظات الصعيد.. وتضيئ أحد فنادق القاهرة باللون الأزرق القاهرة

تشارك شركة نوڤو نورديسك مصر- الشركة الرائدة عالمياً في مجال طرح علاجات مبتكرة لمرض السكري- يومي السبت والأحد في فعاليات اليوم العالمي للسكري بالتعاون مع هيئتي العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار حرص الشركة على رفع الوعي حول تأثير المرض على الأسرة ولدعم المرضى، والتوعية بأساليب الوقاية منه.

وتتضمن فعاليات احتفال الهيئة العامة للرعاية الصحية، باليوم العالمي للسكري، توفير تحليل سكر للمرضى الزائرين لمستشفتي الزهور والسلام بمحافظة بورسعيد، ومن يتم اكتشاف إصابته بالمرض أو مرضى السكر، يتم إجراء فحص شامل له في عيادات الباطنة والسكر، وعيادات الرمد لفحص قاع العين الشامل، وستحظى المستشفيات ببرنامج لدعم المرضى، وهو دعم طبي من 8 فرق قادمين من 8 مستشفيات متخصصة في مجال القلب والكلى والصدر، وستقام الفعاليات بحضور القيادات الطبية و التنفيذية بالمحافظة، وعدد من قيادات وزارة الصحة.

وتوفر شركة نوڤو نورديسك مصر– وهي الشركة العالمية الوحيدة المشاركة بفعاليات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد- مركز "نوفوكير"، لتقديم النصائح لمرضي السكر لضبط معدل السكر في الدم، وتجنب مضاعفات المرض، وكذلك الإجابة على أسئلة المرضى الخاصة بالأدوية والأنسولين و كيفية استخدام أقلام الأنسولين المختلفة، ويتواجد مركز نوفوكير بمستشفى الزهور ببورسعيد يوم السبت، وفي اليوم التالي بمستشفى السلام و تشارك الشركة أيضا بفاعليات أخرى بمحافظات الصعيد على مدار أسبوعين لزيادة توعية وتثقيف مرضى السكر، وتقديم التحاليل الطبية اللازمة، كما تضئ فندق شيراتون القاهرة بمحافظة القاهرة باللون الأزرق للتوعية بالمرض.

وصرح د. أيمن حسن، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نوڤو نورديسك مصر، بأن الشركة فخورة بالتعاون مع الهيئات الحكومية في تقديم الدعم اللازم لمرضى السكري في مصر، مؤكداً استعداد الشركة لتقديم كافة خبراتها لمساندة المجتمع، والتوعية بمخاطر مرض السكري، وكذلك التوعية بمسببات المرض.

وتمتلك شركة نوڤو نورديسك مصر، سجلاً حافلاً في دعم مرضى السكر في مصر، بداية من عام 2010 حين أطلقت برنامج التوعية "نوفوكير" لدعم مرضى السكر، ويتواجد حالياً 30 مركز نوفو كير في صيدليات ومستشفيات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتهدف إلى دعم مرضى السكري بمساعدة مثقفي السكري المؤهلين، ونجحت مراكز نوفوكير في تعليم أكثر من نصف مليون شخص يعانون من مرض السكري. وعلاوة على ذلك، تساهم شركة نوڤو نورديسك مصر في برامج تأهيل الكوادر وبناء القدرات لتدريب وتأهيل الأطباء والممرضين عن مرض السكر من النوع الأول والثاني.

يذكر أنه تم إنشاء اليوم العالمي للسكري في عام 1991 من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهديد الصحي المتصاعد الذي يشكله مرض السكري، وأصبح اليوم العالمي للسكري يومًا رسميًا عام 2006 ويتم الاحتفال به كل عام في 14 نوفمبر إحياءً لذكرى السير فريدريك بانتينج الذي شارك في اكتشاف الأنسولين مع تشارلز بيست في عام 1922.