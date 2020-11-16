شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن غلق باب التحويل بين الكليات الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل جامعة الأزهر فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بحرى بطنطا وقبلي بأسيوط حتى 19 نوفمبر.

وقد تضمن قرار التحويلات أنه يجوز تحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية أو التمهيدية داخل المنطقة الجغرافية، ويقصد بالمنطقة الجغرافية المعهد المتخرج فيه الطالب أو الطالبة، مشيرًا إلى وجود ثلاث مناطق جغرافية تشمل منطقة القاهرة الكبرى، ومنطقة الوجه البحرى، ومنطقة الوجه القبلي، بشرط استيفاء شروط القبول والحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المحول إليها الطالب أو الطالبة عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية، كما يجوز التحويل من منطقة جغرافية إلى منطقة أخرى، بشرط أن يكون التحويل أو نقل القيد إلى شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية للطالب أو الطالبة، إضافة إلى حصول الطالب أو الطالبة على الحد الأدنى من المجموع الكلية وقت حصوله على الثانوية الأزهرية.

ويجوز التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات المنتظمين والمنتسبين المقيدين بكليات الجامعة والراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، مع التأكد من قبول الطالب أو الطالبة بهذه الجامعات والمعاهد قبل سحب الملف الخاص به، ويحظر التحويل ونقل القيد للطلاب الحاصلين على شهادة تخصص القراءات والمقيدين في كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا ، إضافة إلى الطالبات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة ، والمقيدين بشعبة اللغات الأوروبية والترجمة الفورية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف، وكلية البنات الأزهرية بمدينتى طيبة الجديدة والعاشر من رمضان .

كما لا يجوز التحويل أو نقل القيد للطلاب أو الطالبات الحاصلين على المؤهل الدراسي قبل افتتاح الكليات والشعب التي يرغبون في التحويل إليها، حيث لا يوجد حد أدنى لهذه الكليات والشعب ، كما لا يجوز التحويل أو نقل القيد للكليات التي تتطلب اختبار قدرات مثل كلية الدعوة الإسلامية، وكليات التربية بالقاهرة وتفهنا الأشراف، بجانب كلية التربية الرياضية، وشعب التربية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف، وكلية البنات الإسلامية بأسيوط، وكلية التمريض وشعبة رياض الأطفال.

كما لا يجوز التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات الذين منحوا فرص استثنائية للتقدم لأداء الامتحان من الخارج، كذلك لا يجوز التحويل لمعاهد كليات العلوم، وكذا لا يجوز للطالب أو الطالبة العدول عن التحويل ونقل القيد.

ويجوز تحويل الطلاب والطالبات بالفرق النقل فوق الإعدادية أو الأولى أو الفرقة الثانية، عدا طلاب الفرق النهائية وقبل النهائية، المنتظمين والمنتسبين بين الكليات المتناظرة، بشرط أن يكون الطالب أو الطالبة ناجحة بتقدير عام مقبول، ويستثنی من ذلك الطلاب والطالبات المنقولون بمواد، كما يجوز نقل القيد للطلاب والطالبات المقيدين بفرق النقل فوق الأولى أو الإعدادية للمنتظمين والمنتسبين إلى الفرق الأولى والإعدادية في كليات غير متناظرة، بشرط استيفاء شروط القبول والحد الأدنى المقرر للقبول وفق الضوابط التي تقرها مجالس الكليات.

كما لا يجوز تحويل طلاب الفرق النهائية وقبل النهائية بين الكليات المناظرة، أما بالنسبة للتحويل في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والعلوم يجوز التحويل لهؤلاء الطلاب، شريطة أن يكون الطالب ناجحا وحاصلا على تقدير ممتاز، وأن يكون الطالب أو الطالبة حاصلا على الحد الأدنى للكلية وقت حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية، بعد موافقة عميد الكليتين، واعتماد ذلك من رئيس الجامعة.