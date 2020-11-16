شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إصابات كورونا بين الإطفال بسيطة وإجراءات فى الحضانات لحمايتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن نسبة الإصابة بكورونا وسط الأطفال بسيطة جدا، لذلك نقلل نسبة استيعاب الحضانة للأطفال للوقاية من كورونا.

وأضافت القباج فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج على مسؤوليتى الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، لدينا 14 ألف حضانة رسميا و10 الالف حضانة غير مرخصة، 4 حضانات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية وتم أغلقها، مضيفا الحضانات تعمل بصورة طبيعية بإجراءات وتعامل رشيد ضد فيروس كورونا.

وأكدت ان جمعية الهلال الأحمر تقوم بتعقيم الأماكن بصورة مستمرة، مؤكده على أنه لابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية، موكدا من الوارد اغلاق الحضانات فى حالة تفاقم الحالة الوبائية.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى توفير أكبر قافلة تتضمن أغذية واغطية لأهالى القرى والأسر الأكثر احتياجا، ومن المنتظر أن تجوب مصر كلها بالتنسيق مع تحيا مصر والمجتمع المدنى.

ومن جانب اخر، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما يولى اهتماما خاصا بمجال التعليم، موضحة أن الوزارة تقدم دعما للأسر الأكثر فقرا لدعم تعليم أبنائها، مضيفة خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن دعم الأسر الأكثر فقرا لتعليم أبنائها يشمل كل المراحل الابتدائى والإعدادى وحتى في مرحلة الجامعة، موضحة أن الدعم النقدى للأسر الأكثر فقرا يتضمن دعم التعليم والصحة.

ولفتت الوزيرة، إلى أن مبادرة تكافل وكرامة تأتى تحت مظلمة رعاية صحية، موضحة أن الدولة تهتم بحصول كل أبنائها على قسط مناسب من التعليم.

من جانب آخر، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برنامج تكافل وكرامة يهدف لتعزيز المواد الخاصة بالمساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل خاصة بعد دخول أسر جديدة من البرنامج فى إطار التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة هؤلاء الفئات .

وأكدت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية سارة حازم، أن الفكرة تحويل برنامج تكافل وكرامة إلى صندوق جاءت خلال اجتماع مجلس الوزراء ليكون الصندوق خاص بالفقر بشكل عام، كما أن الصندوق يستهدف تعبئة كافة الموارد الموجودة لضمان التدفق المستمر للموارد إلى الصندوق.

وأضافت أن إنشاء الصندوق لا يعنى انسحاب الدولة من دعم الفقراء فالدولة سوف تستمر داخل الصندوق بموازنتها ومخصصاتها المالية ولكن نزيد عليها من بعض الجهات الأخرى، وأن الهدف من ذلك هو ضمان التدفق المستمر للموارد الخاصة بالمساعدات النقدية للمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن ومن محدودى الدخل، لافتا إلى أن الصندوق تتحدد ملامحه بعد لذلك وأى حديث عنه الآن غير صحيح، ولكننى أدعو ليكون صندوق للفقر بشكل عام وألا يقتصر على برنامج تكافل وكرامة، لافتة إلى دخول 411 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، منذ بداية عام 2020، حتى الآن.