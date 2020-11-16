شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج الزمنى لتوصيل التيار الكهربائي للمنازل.. تعرف على الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، البرنامج الزمنى لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية وإطلاق التيار لمنشاة سكنية على الجهد المنخفض وهى كالآتي :

1-تقديم طلب التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية متضمناً البيانات المطلوبة.

2 -معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة من جانب طالب التوصيل.

3 -إعداد مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية موضحاً بها إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية، و يرفق بها بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية والمستندات المطلوبة للتنفيذ، خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

4 -تنفيذ التغذية الكهربائية وإطلاق التيار وتركيب العداد، خلال 8 أيام عمل طبقاً لحجم الأعمال، بعد سداد طالب التغذية لقيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة.

5-الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ (١٦) يوما

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org ومن خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم ،او على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابو الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، تلقت الوزارة 4 ملايين 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.