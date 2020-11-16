شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مشروع المليون ونصف فدان يسير بخطوات جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تولى ملف الزراعة اهتماما كبيرا منذ عام 2014 وحتى الآن، بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتطوير إنتاجها، وهذا يعود بالنفع الكامل على المزارع.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج رأى عام، والذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، على فضائية ten tv، أن ملف مشروع المليون ونصف فدان يسير بخطوات جيدة، حيث أن هناك حجم استثمارات ضخمة تتم بهذا المشروع.

وأشار الدكتور محمد القرش، إلى أن هناك تنسيق متكامل بين جميع الأجهزة المعنية لتطوير منطقة المشروع، موضحا أن الرئيس السيسي تابع البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء، ومحطات المياه، بالمواقع المختلفة للمشروع في كل من المنيا وتوشكى والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.

وتابع الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، كما وجه الرئيس السيسي بتطوير الصرف الزراعى للأراضى المستهدفة، وإقامة المناطق الخدمية، وتقديم تسهيلات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.