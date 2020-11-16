شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"البيطريين": 3 آلاف عضو حصلوا على تراخيص التحاليل الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نبيلة البطرواى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة حكماء المهنة ولجنة التحاليل الطبية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الغارمين، إن وجود لجنة التحاليل الطبية مهم، حيث يعمل بهذه المهنة عدد كبير من الأطباء البيطريين ويتعرضون لهجوم شرس من الأطباء البشريين والذين يعترضون على عملهم بمهنة التحاليل الطبية، ويقدمون دائما قوانين لإلغاء قانون 367 لسنة 1958، والذى يعطى الحق للأطباء البيطريين للعمل فى التحاليل فى تخصصات البكتريولوجى أو الميكروبيولوجى والكمياء الحيوية.

وأوضحت نبيلة، فى بيان للنقابة، أنه خلال الدورة الماضية لمجلس النواب قدم الأطباء البشريين قانونين، وأرسل مجلس النواب لمجلس نقابة الأطباء البيطريين ولكل من يتضررون من هذا القانون مثل: العلميين والصيادلة والزراعيين، وتم إعداد بيان مشترك للرد على مشروع القانون، لافتة إلى أنه تم إرسال مذكرة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وتم الاستجابة ووقف هذا القانون ولم ينفذ، واستمر قانون 367 هو السارى.

وأضافت نبيلة: اللجنة تمكنت خلال المجلس السابق من مساعدة حوالى 3 آلاف طبيب بيطرى للحصول على تراخيص مزاولة مهنة التحليل الطبية دون قضايا حتى الأن، ومازالت اللجنة تتلقى ملفات الأعضاء للحصول على التراخيص، حتى بلغ أعداد الأطباء البيطريين العاملين بالتحاليل الطبية إلى 7 آلاف طبيب بيطرى.

وأشارت إلى استحداث المجلس للجنة لحكماء المهنة لحل مشاكل عديدة يتعرض لها الأعضاء، لافتة إلى أنه سيتم ضم عددا من خبراء وحكماء المهنة فى كل المجالات كالدواجن والأسماك والحيوانات الأليفة وكل تخصصات الطب البيطرى، إلى جانب خبراء العمل النقابى، أما عن صندوق الغارمين، فقالت: تم إرساؤه لدعم الأطباء البيطريين الذين يتعرضون لمشاكل مادية.