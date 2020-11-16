شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس أول مدرسة للتحطيب فى مصر: الفراعنة أول من بدأوه لتفريغ الطاقة بشكل سلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أبو الحمد تكرونى مؤسس أول مدرسة للتحطيب والفروسية للأطفال فى مصر، إن التحطيب هو من ضمن الفنون القتالية وأول من بدء التحطيب كانوا الفراعنة، والدليل على ذلك الرسومات واللوحات الموجودة على المعابد القديمة، مؤكدا على ان التحطيب له قيمة كبيرة وأنه ليس فقط شخصان يلعبان بالعصا وانما هو فن وله قيم عديدة وهى معرفة كيفية الدفاع عن النفس وهو وسيلة لتفريغ الطاقة.

من جانبه قال حمدي كامل المدير التنفيذي لجمعية التنمية والبيئة خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إنهم اردوا احياء فن التحطيب لذلك قاموا، بالتفكير في إنشاء المدرسة للحفاظ على التراث الذى ورثناه عن آباؤنا وأجدادنا في الصعيدـ مؤكدا على ان مدة الدراسة بالمدرسة ثلاثة شهور ويحصل الدراس على شهادة، مشيرا الى أن التحطيب هي رياضة استعراضية ولها قواعد واصول تقوم كذلك بتعليم الدفاع عن النفس.