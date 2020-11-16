شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: "فى أهالى بيجيبوا عيالهم المدرسة وهما مصابين بكورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تستند على وزارة الصحة ومستشار الرئيس ولجنة إدارة الأزمات في القرارات الخاصة بأزمة كورونا، وننفذ الإجراءات المتفق عليها مع الصحة ونحاول إيجاد وسائل لتقديم الخدمة دائما، قائلا:" حكاية إمتى نقفل أو نفتح يعتمد على رقم ومعلومات علمية".

وتابع وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامى عمرو أديب، أن قرار غلق المدارس من الدولة، قائلا:"بيجي أطفال عندهم كورونا وأهلهم عارفين كدة، وكمان في مشاكل في تطبيق الإجراءات الصحية منها ارتداء الكمامة، وغيرها ويجب على الجميع التعاون".

وأكمل وزير التربية والتعليم،:"هناك محطتين سيتم بثهما خلال أيام عرض مناهج تخاطب أولياء الأمور لشرح النظام التعليمي الجديد بالنسبة للطلاب صغار السن، ومحطة أخري للتعليم الفني ولمناهج ستذهب للبيت إذا كان يريد الدراسة في المنزل".

وعلق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على ما يتردد بشأن رفع الغياب فى المدارس خلال العام الدراسى الجارى بسبب كورونا، موضحًا أنه يتم تسجيل الغياب وفقًا لجداول الحضور الأسبوعية.

وأوضح شوقى فى تصريحات له اليوم الأحد أن الشائعات المرتبطة بظهور حالات كورونا فى المدارس مبالغ فيها رغم أن الوضع على أرض الواقع مستقر جدًا والأعداد غير مقلقة نهائيًا، والدراسة مستمرة وتسير بشكل جيد.